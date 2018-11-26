جولة في جناح الإمارات في القرية العالمية

كما عودناكم كل إثنين، سنجوب بكم أحد بلدان العالم من القرية العالمية التي تتزين في هذه الأيام بأعلام الإمارات احتفالاً بـمناسبة "اليوم الوطني الـ47"، ومواكبة لهذه المناسبة الوطنية سنخصص تغطيتنا لهذا اليوم لجناح الإمارات الذي يستقطب جمهور القرية للتعرف على خباياه.

وبواجهة عملاقة تعكس ملامح التراث الإماراتي، يبهر الجناح الإماراتي الزوار بتصميم على شكل شراع سفينة مزينة ديكورات الؤلؤ والمحار.

وتستحوذ المحلات التي تضم الصناعات الوطنية كالشماغ الرجالية واللباس التقليدي وأغطية الرأس النسائية «الشيلات» اهتمام زوار جناح الإمارات في إطار استعدادات الجمهور لليوم الوطني الـ..47

كما يمكن جناح الإمارات الضيوف من تجربة الضيافة الإماراتية التقليدية والحصول على تشكيلة واسعة من العطور والبخور العربي ذي الرائحة الزكية.