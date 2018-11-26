«إكسبوجر 2018».. انحياز إلى الإنسان والحقيقة والجمال

المصدر: الشارقة - البيان

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام حرص المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر 2018، على مدى دورات انعقاده خلال الثلاث سنوات على تجسيد رؤية إمارة الشارقة كحاضنة لأبرز الفعاليات الثقافية والفنية والمعرفية، من خلال استضافة نخبة من أبرز المصورين العالميين الذين وثّقوا بعدساتهم أهم القضايا الاجتماعية والسياسية التي تترك أثراً في الوجدان الإنساني، مشيراً إلى الدور المحوري للصورة في تجاوز حدود الجغرافيا واللغات لصياغة رأي عام موحد ينحاز إلى الإنسان والحقيقة والجمال.

جاء ذلك خلال اختتام فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر الذي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مركز إكسبو الشارقة، من 21 إلى 24 الجاري تحت شعار لحظات ملهمة، مشكلاً احتفالية فنية استقطبت أكثر من 10000 شخص على مدى أربعة أيام.

وقال رئيس مجلس الشارقة للإعلام: منذ اختراع الكاميرا تغيّرت أشياء كثيرة من حولنا، وباتت مجالات الإعلام أكثر شمولية واتساعاً، لما للصورة من قوة كبيرة في إيصال الرسالة من دون أي وسائط، وإيضاح الحقائق التاريخية.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام أن المهرجان سيواصل جهوده من أجل الارتقاء بصناعة التصوير وإتاحة الفرصة لجميع المبدعين من مختلف أنحاء العالم ليكونوا جزءاً منه في الأعوام المقبلة، مشيراً إلى أن الاهتمام بالصورة وتوثيق مختلف القضايا التي تمر حول العالم يساهم في توجيه الأنظار نحو حلّها وتجاوز آثارها.

خبرات ومعارف

وتعليقاً على نجاح المهرجان تابع الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام: استطاع المهرجان في دورته الثالثة أن يجمع نخبة من ألمع المصورين العالميين الذين استعرضوا على مدار أربعة أيام خبراتهم ومعارفهم وإبداعاتهم وسلّطوا الضوء من خلال أعمالهم الملهمة على قضايا إنسانية واجتماعية وبيئية وسياسية وترجمتها بإبداع. وأضاف: طوال أربعة أيام شكّل الحدث منصة ملهمة للمصورين الذين جاؤوا من مختلف أنحاء العالم ليقدموا خبراتهم وإبداعاتهم فاتحين المجال أمام الجميع ليتعرّفوا على مواقف ولحظات ألهمتهم لالتقاط هذه الصورر. وخلال الحفل الختامي كرّم رئيس مجلس الشارقة للإعلام الفائزين بمسابقة إكسبوجر العالمية 2018 للتصوير.