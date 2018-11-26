لوحات غنائية تجمع نجوم الإمارات في حب الوطن

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لوحات غنائية عدّة، تكاد تغطي أرض الدولة على امتدادها احتفاء باليوم الوطني الـ47، ألحانها صيغت بنكهة ألوان العلم، فيما أشعارها كتبت بمداد الحب للوطن ومؤسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

تلك اللوحات جمعت نجوم الإمارات، على اختلاف طبقاتهم الصوتية، وهم الذين بدأوا يسابقون الريح، ويصلون الليل بالنهار، من أجل الانتهاء من أعمالهم الخاصة باليوم الوطني الـ47، والتي تعبر عن مدى الحب الذي يعتمر قلوبهم لهذا الوطن الذي احتضنهم جميعاً. ومع بدء الاحتفالات باليوم الوطني، تحولت استوديوهات الإنتاج الفني في الإمارات إلى «خلايا نحل»، فيما تربع نجوم الإمارات على خشبات المسارح، ففي الوقت الذي أضاؤوا فيه قبل أيام سماء مدينة خورفكان، خلال تقديمهم أوبريت «نهج زايد»، ها هم يستعدون لتقديم أوبريت «القايد المفنود» في أم القيوين، وكذلك «عيال زايد» في الشارقة.

نهج زايد

الشاعر علي الخوار، بدا مشغولاً هذه الأيام، فلم يكد يترك مكانه على خشبه المسرح في خورفكان، حيث روى بصوته الأحداث التي شكلت لوحات «نهج زايد» الثلاث، والتي كتبتها مريم النقبي، وها هو يعكف حالياً على وضع لمساته الأخيرة على أوبريت «القايد المفنود» الذي تولى بنفسه صياغته. وعلى حد سواء، بدا الفنان فايز السعيد مشغولاً، حيث حضر في أوبريت «نهج زايد»، وتولى ألحانه، فيما تولت أريام وعريب إلى جانب فيصل الجاسم ووليد الجاسم ومحمد المنهالي، أداء الأوبريت الذي تروي أولى لوحاته تاريخ الاتحاد وأهميته ومكانته في قلوب مواطني الدولة التي رفع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بنيانها، ليكون لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نصيب من لوحات الأوبريت، التي استعرضت مناقب سموه.

بطولة

فايز السعيد وأريام ومزنة العامري وهزاع الرئيسي وفيصل الجاسم، سيلعبون بطولة أوبريت «القايد المفنود» الذي تولى عادل عبدالله تلحينه، ليتغنى بالوطن والانتماء له. المشاركون في الأوبريت بدأوا أخيراً الترويج له عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

عيال زايد

ثُلة من الفنانين الشباب، يعكفون حالياً في الشارقة على وضع اللمسات النهائية لأوبريت «عيال زايد» والمقرر له أن يعرض خلال الأسبوع المقبل في الشارقة، حيث سيشارك فيه كل من الفنانة شوق، إلى جانب الفنان عيسى الوعد، والممثلة والمغنية هيا القايدي، والفنان عادل الرئيسي، وعلي قمري، وعمر المازمي، وماجد البلوشي، وغيرهم، ويتطلعون من خلاله إلى تكريم الإمارات، والآباء المؤسسين الذين اجتمعوا يوماً في عُمق الصحراء لوضع اللبنة الأولى لتشييد دولة.