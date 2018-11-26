اختتام دورة مهرجان الخرطوم للشعر العربي 2

المصدر: الشارقة - وام

اختتمت مساء أمس، فعاليات مهرجان الخرطوم للشعر العربي بدورته 2 ، الذي نظمه بيت الشعر برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور مصطفى أحمد محمود وزير دولة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار السوداني، وعبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، ومحمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة، والدكتور الصديق عمر الصديق مدير بيت الشعر في الخرطوم، وجمهور من محبي الشعر والإعلام.

وكانت فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الخرطوم للشعر العربي قد بدأت بقاعة وزارة التعليم العالي بتوقيع الشعراء على دواوينهم التي صدرت عن دائرة الثقافة بالشارقة.