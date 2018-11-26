انضمام أعضاء جدد للهيئة العلمية لـ«زايد للكتاب 13»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن إعادة تشكيل الهيئة العلمية بحسب اللوائح والقوانين المعمول بها، حيث تم انضمام كل من الباحث والناقد سلطان العميمي من دولة الإمارات والمستعربة الإسبانية باولا سانتيان غريم والباحثة الأميركية أليسون ماكويدي - المصري إلى الهيئة العلمية. ويأتي ذلك حرصاً على التجديد ورفداً للجائزة بالخبرات العلمية العربية والعالمية.

وقال الدكتور علي بن تميم، أمين عام جائزة الشيخ زايد للكتاب: لقد بات التطوير سمة مستمرة في هيكلية جائزة الشيخ زايد للكتاب، انطلاقاً من إيماننا بأنّ مواكبة العصر والتجديد هو محور تنمية الجائزة لاستدامة مسيرتها ومواصلة تسجيل الإنجازات وتقديم مبدعي الكلمة والقلم.

اعتزاز

وأكّد الباحث والناقد سلطان العميمي أنّ عضويته في الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب تمثل له «مصدراً للاعتزاز وتكريماً كبيراً، ومسؤولية سيسعى من خلالها إلى أن يساهم في إنجاح أهداف الجائزة».

أما المستعربة والمترجمة باولا سانتيَان، فعلقت قائلة: بمجرد تلقي هذه الدعوة الكريمة للمشاركة كعضو في الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد الموقرة أشعر وكأنني شخصياً نلت الجائزة. ويعود هذا الشعور إلى تقديري الكبير لكم و لبلدكم دولة الإمارات العربية المتحدة.