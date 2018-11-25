تلفزيون دبي يطلق ميزة «اكتشف» على «سناب شات»

المصدر: دبي - البيان

في إطار حرصه على مواكبة أحدث التقنيات والتطورات في عالم التكنولوجيا والإعلام الرقمي، أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، وبالتعاون مع شركة (Snap.inc) المطورة لتطبيق «سناب شات» إطلاق مجموعة من برامجها عبر ميزة «اكتشف» المخصصة للقنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام، والتي تتيح للمستخدم استكشاف محتوى قنوات تلفزيون دبي من خلال مجموعة إنتاج مجموعة من القصص والملخصات الإخبارية على شكل صور ومقاطع فيديو قصيرة يتم عرضها بملء الشاشة، على أن تظل لمدة 24 ساعة على عكس سياسة تطبيق التواصل الاجتماعي المعروف، والتي تعتمد على حذف الصور أو الفيديوهات بشكل تلقائي بمجرد مشاهدتها.

مواكبة

وتحدث أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، عن أهمية مواكبة أحدث التقنيات في عالم الإعلام الرقمي والمتميز بخدماته المتعددة والمتنوعة بالنسبة للمؤسسات الإعلامية من ناحية توزيع المحتوى ووصوله لأكبر شريحة من الجمهور، وذلك في ظل التقارب بين وسائل التكنولوجيا الحديثة ووسائل الإعلام المتعددة خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي دفع بدوره إلى زيادة الشراكة بين المؤسسات الإعلامية وشركات الاتصالات ومزودي خدمات التكنولوجيا وكبريات الشركات حول العالم، وأدى إلى حدوث تحولات في أنماط مشاهدة التلفزيون مع استحداث نماذج جديدة لمشاهدة المحتوى الإعلامي مقابل النموذج التقليدي القائم على بث المواد التلفزيونية عبر الأقمار الصناعية.

ابتكار

وأضاف المنصوري متابعاً القول «في عصر الإعلام الرقمي لم يعد هناك مكان للاختباء وراء عنصر المفاجأة في ظل تنامي سطوة وسائل الإعلام الرقمي، والسعي لابتكار طرق وأساليب جديدة للترويج والحديث عن الجديد بعيداً عن الطرق التقليدية والأساليب»، مشيراً، إلى أن الاتفاق مع شركة «سناب شات» والتي تعد من كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات حول العالم على تقديم خدماتها هذا المجال، سيتيح لجمهور تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، متابعة العديد من البرامج الخاصة المنفذة والمنتجة وفق أعلى معايير الإنتاج العالمية، مثل الحلقات الأسبوعية من برنامج «كشتات» على قناة سما دبي، وبرنامج «الجماهير» على قناة دبي الرياضية، في الوقت الذي سيتاح للجمهور متابعة النشرة الخاصة بأخبار الإمارات على «سناب شات» بشكل يومي، كما سيتم تقديم محتوى برنامج (The Insider بالعربي) على مدار 5 حلقات أسبوعياً، على أن يتم إضافة العديد من البرامج الأخرى مستقبلاً.

تطوير وتجديد

وأوضح المنصوري، أن اعتماد خدمة «سناب شات» بتقنياتها الجديدة، يأتي في إطار الحرص على التطوير والتجديد اللذين تشهدهما مختلف البرامج على صعيد الشكل والمضمون من ناحية تقديم خدمات رقمية جديدة والاستفادة من أحدث التقنيات في عالم الإنترنت والاتصال الرقمي الحديث، مجدداً التذكير برؤية مؤسسة دبي للإعلام بقنواتها الإذاعية والتلفزيونية والرقمية المتمثلة في أعلى مستويات الريادة المرتكزة على الابتكار والجودة مواكبة للغايات الاستراتيجية لحكومة دبي، وذلك من خلال تكريس مجموعة من القيم المؤسسية.ويمكن لمستخدمي تطبيق «سناب شات» من خلال نظامي (IOS) و(Android) على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، استخدام ميزة «اكتشف» من خلال الضغط على أيقونة قنوات: تلفزيون دبي، سما دبي، دبي الرياضية على التطبيق، ومشاهدة القصص والأخبار المتنوعة بالسحب لليسار والسحب للأعلى للحصول على المزيد من التفاصيل عن هذه القصص ومواجيز الأخبار.