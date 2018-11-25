47 لوحة في حب الإمارات تُزيّن معرض «421»

المصدر: أبوظبي - البيان

استضاف معرض «421»، مجموعة من الفنانين الموهوبين، في مشهد تفاعلي، قدّموا فيه أعمالاً فنيةً، عبّروا بها عن مشاعر الحب والتقدير للوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ودولة الإمارات، تحت شعار «47 لوحة في حب زايد والإمارات»، وذلك على هامش الاحتفال الرسمي باليوم الوطني 47 لدولة الإمارات، الذي سيقام في استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، يوم الأحد الموافق 2 ديسمبر المقبل.

وشهدت الفعالية إقبالاً من هواة الفن من مختلف الفئات العمرية والجنسيات، الذين بادروا برسم لوحاتهم في معرض «421» في أبوظبي، ليتم عرضها في استاد مدينة زايد الرياضية، ضمن فعاليات الاحتفال الرسمي باليوم الوطني 47.

وقالت إيميلي محمد، التي شاركت في الفعالية برفقة أبنائها: إن مشاركتنا في هذه الفعالية، تسهم في تعبيرنا عن فخرنا بدولة الإمارات، ومجتمعها، والبيئة الآمنة والإبداعية التي نعيشها، فهذه الدولة تعتبر بمثابة وطن بالنسبة لنا، وبالتالي، جاءت مشاركتنا كعائلة، لنترجم حبنا لدولة الإمارات، وشخصية الشيخ زايد، من خلال شغفنا بالفن، والرسم، والإبداع. وأشارت إلى أن دولة الإمارات، رسخت في المجتمع ثقافة التنوع وتقبل الآخر، وقيم التسامح، وهو ما يؤكده حضورنا اليوم في هذه الفعالية، التي تجمع أشخاصاً لا يتحدثون سوى لغة الفن.

من جانبه، عبّر الفنان سيف عبد الرحمن البناي، الذي حضر برفقة شقيقته آمنة، عن سعادتهما بهذه الفعالية، التي أتاحت لهما فرصة التعبير عن فخرهم وحبهم لدولة الإمارات، وما قدمته لشعبها والمقيمين على أرضها، وتحت ظل قيادتها الرشيدة، من أمن وأمان، وسبل العيش التي أسهمت في بناء الإنسان.