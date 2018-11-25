«إكسبوجر» يستعرض أبرز أعمال «وورلد بريس فوتو»

المصدر: الشارقة - البيان

نظم المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» في دورته الثالثة، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في الفترة من 21 إلى 24 الجاري بمركز إكسبو الشارقة، جلسة خاصة في جزيرة النور، شهدها الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وتضمنت فيلماً تسجيلياً استعرضت فيه مؤسسة وورلد بريس فوتو غير الربحية، التي تعنى بالقضايا الإنسانية والبيئية، نخبة من الصور المتميزة التي توثق تحديات مصيرية.

واستعرض الفيلم التسجيلي بدايات المؤسسة في رصد القضايا الإنسانية، ومراحل تطورها وانتشارها، إلى جانب الطرق التي تتبعها في اختيار الصور الأكثر تأثيراً لتوظيفها بما يخدم القيم النبيلة التي تتبناها المؤسسة.

وتطرق الفيلم التسجيلي إلى الصور الفائزة بمسابقة المؤسسة وتفاصيل تحكيمها التي تفرضها معايير تتعلق بجودة الصورة ومدى قدرتها على إيصال الرسائل للجمهور والتأثير به.

ويأتي استعراض المؤسسة لأعمالها تحت مظلة المهرجان الدولي للتصوير نظراً لمكانة المهرجان ورسالته في تعزيز الدور التوعوي للصورة وتسليط الضوء على مسؤولية المصور في إحداث تغيير إيجابي من خلال توثيقه للحقيقة وانحيازه للإنسانية.

ويعد اختيار جزيرة النور لعرض الفيلم التسجيلي الملهم، التي شكلت تجربة فريدة للحضور انطلاقاً من حرص المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على تعريف مشاهير المصورين في العالم من المشاركين في المهرجان الدولي للتصوير بالوجهات السياحية المميزة في إمارة الشارقة بما يتوافق مع جهود الإمارة في تعزيز سبل الترويج السياحي للإمارة.