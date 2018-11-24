أنجلينا جولي وبراد بيت.. هل هي العودة إلى "بيت الزوجية"؟

المصدر: البيان الالكتروني

يعتقد متتبعو أخبار النجوم أن أنجلينا جولي وبراد بيت باتا جاهزين للتوصل إلى اتفاق حول أهم قضية خلفتها مسألة انفصالهما.

وذكرت "روسيا اليوم" نقلاً عن صحيفة ديلي ميل، أن أكبر معضلة يواجهها نجما هوليوود، هي قضية تقسيم حضانة أطفالهما الستة، وذلك منذ أن بدأ الشرخ في علاقتهما الزوجية يتفاقم قبل عامين.

وأشارت الصحيفة إلى أن "بيت" و"جولي" نضجا بعد عامين من بداية الصدع الزوجي وهما الآن قريبان، أكثر من أي وقت مضى، للاتفاق بشأن حضانة الأطفال، الذين عانوا أيضا طوال تلك الفترة.

يقول أحد المصادر المقربة من النجمين: "لقد فهما أن الصراع المستمر يضر بالأطفال فقط، وهما الآن على استعداد لإكمال المفاوضات بينهما قبل بدء إجراءات المحكمة حول الحضانة والوصاية على الأطفال".

وأضافت الصحيفة، أن أنجلينا جولي، على الرغم من كفاحها ضد حصول بيت على بعض الحقوق لتربية الأطفال، إلا أنها مستعدة الآن لمقابلة "براد" للاتفاق على قضية الحضانة، وخاصة حول بند يسمح للنجم بقضاء وقت أطول مع الأطفال.

وكان براد بيت قد سعى في السابق إلى الاحتفاظ بحضانة الأطفال لنفسه، وأن يعيشوا في بيته في كاليفورنيا.

أما المسألة الثانية التي يستعد نجما هوليوود للاتفاق عليها قبل موعد المحكمة، فهي قضية تقسيم العقارات، التي تعد من المسائل الأكثر صعوبة بينهما.