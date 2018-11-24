المكتب الثقافي للشيخة منال بنت محمد يثري مهارات الأطفال الفنية

المصدر: دبي - البيان

في إطار اهتمامه بدعم المواهب الفنية الصغيرة بالدولة، شارك المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مع العلامة التجارية «هيرمز» في تنظيم ورشتي عمل فنيتين، تعتمدان على المواد الصديقة للأطفال في مقر «هيرمز» بركن الأزياء في دبي مول، تزامناً مع إطلاق مجموعتها الجديدة للعام 2018 ـ 2019، «Species of Spaces» للديكور المنزلي.

تعاون

تأتي هذه المبادرة ضمن علاقات التعاون بين المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مع العديد من الجهات الداعمة للفن، بهدف تقديم محتوى فني راقٍ يوفر للأطفال والشباب الموهوبين برامج وورش عمل فنية تفاعلية ترتقي بمعارفهم الفنية وتقدم لهم تجارب نوعية تفتح لهم آفاقاً وأبعاداً غير مطروقة، من شأنها أن تنمي شغفهم بكل ما هو جديد.

أساليب فنية

واعتمدت ورشتا العمل اللتان تم تصميمهما من قبل بوتيك هيرمز للأطفال على تعريف الأطفال بأساليب فنية مفعمة بالحيوية مستوحاة من أعمال الفنان شارلوت ماكوكس بيرلمان والتصاميم الشهيرة لألكسيس فابري.

تصاميم

وتناولت ورشة العمل الأولى كيفية تصميم الأشكال الهندسية، حيث قام الأطفال بتركيب مجسمات صغيرة ثلاثية الأبعاد مستوحاة من صور سينوغرافية تحاكي التصاميم التي تضمنتها الكتيبات التي قدمت لهم، باستخدام أوراق جدران من هيرمز، فيما تعلم الأطفال خلال ورشة العمل الثانية بمساعدة فنانين من «هيرمز» كيفية عمل «مفكرات ورقية» بالاعتماد على طرق جديدة لتنمية المهارات استخدموا خلالها الملصقات الملونة التي أثارت إعجاب الأطفال.