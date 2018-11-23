العثور على لوحة مفقودة لديكنز في شبابه

المصدر: Ⅶ إعداد - عمر حرزالله

تعرض في لندن خلال الأيام المقبلة لوحة للكاتب البريطاني تشارلز ديكنز وهو في شبابه، كانت قد اختفت قبل 150 عاماً، وذلك بعد العثور عليها مغطاة بالعفن بجوار تمثال لجراد بحر معدني يوجد في أحد الأسواق بجنوب أفريقيا.

وأشارت «ديلي ميل» إلى أن اللوحة المصغرة بألوانها المائية رسمتها مارغريت جيليس، وبلغت قيمتها 220 ألف جنيه إسترليني في عام 1843، عندما كان ديكنز شاباً في مطلع الثلاثينيات من عمره، وذلك أثناء تأليفه كتاب «كارول كريسماس».

وتُظهر اللوحة الكاتب الفيكتوري حليق الذقن، ذا شعر طويل متموج، على النقيض من الصورة الأكثر شيوعاً لديكنز في شيخوخته، حيث يبدو بلحية كثة وطويلة وشعر فوضوي.

وقد كانت هذه اللوحة، التي عثر عليها أخيراً، معروضة للجمهور في عام 1844 في الأكاديمية الملكية للفنون في لندن، ثم اختفت بعد ذلك لبعض الوقت، حيث أرسلت الرسامة جيليس رسالة في ستينيات القرن التاسع عشر، تقول فيها بأنها غير متأكدة من مكان وجود اللوحة. وبعد بحث غير مثمر اعتبرت اللوحة مفقودة في عام 1886.

وهناك بحث جديد يشير إلى أنه قد تم إعطاؤها لشقيقتين هاجرتا إلى جنوب أفريقيا في ستينيات القرن التاسع عشر.