«زايد للكتاب» تعلن القائمة الطويلة لفرع التنمية وبناء الدولة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب أمس القائمة الطويلة لفرع التنمية وبناء الدولة لدورتها الثالثة عشرة، حيث اشتملت القائمة الطويلة على ستة أعمال من أصل 173 عملاً تقدمت للجائزة، أغلبها من المملكة العربية السعودية، البحرين، الأردن، والمغرب.

تضم القائمة الطويلة للأعمال المرشحة للجائزة كلاً من كتاب «النفط بين إرث التاريخ وتحديات القرن الحادي والعشرين» للكاتب السعودي د. ماجد عبدالله المنيف الصادر عن المركز الثقافي العربي 2018، وكتاب «كراهية الإسلام! كيف يصور الاستشراق الجديد العرب والمسلمين» للكاتب الأردني فخري صالح من منشورات الدار العربية للعلوم ناشرون 2016، وكتاب «الديني والدنيوي نقد الوساطة والكهنتة» للباحث الأكاديمي المغربي عبدالإله بلقزيز من إصدارات منتدى المعارف 2018، وكتاب «التطرف» للكاتب الأردني إبراهيم غرايبة من إصدارات دار سيرين للنشر والتوزيع 2018، وكتاب «غاندي وقضايا العرب والمسلمين» للباحث البحريني عبدالنبي الشعلة من إصدارات الدار العربية للعلوم ناشرون 2018، وكتاب «التداوي بالفلسفة» للباحث المغربي سعيد ناشيد .