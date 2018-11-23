سرير مزدوج للأطفال في الأجواء بـ44 دولاراً

المصدر: Ⅶ إعداد - سيد صالح

في مسعى من جانبها لحل مشكلة صراخ الأطفال أثناء الرحلات الجوية، ما يسبب إحراجاً للوالدين وإزعاجاً للمسافرين على الدرجة السياحية، أدخلت شركة «جون» الفرنسية خدمة جديدة على هذه الدرجة، وهي سرير مزدوج للأطفال بحيث يتسع لطفلين، وتوفره الناقلة للمسافرين حسب الطلب مقابل 44 دولاراً للسرير الواحد.

وبحسب ما نشرته صحيفة «ذي صن» البريطانية أمس، ستوفر الناقلة هذه الأسرة الجديدة في الدرجة السياحية على كافة طائراتها من طراز «إيرباص 340».

وقد أطلقت الناقلة على الأسرة الجديدة اسم «كوزي جون سيتس»، أي «مقاعد جون المريحة».

ومن الجدير بالذكر أن «جون» تُعَدُ بمثابة الذراع المختص بتسيير الرحلات الاقتصادية ذات الكلفة المنخفضة في شركة الطيران الوطنية الفرنسية «إير فرانس».