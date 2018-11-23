«سيتي ووك» وجهة عشاق الأزياء في «أيام دبي للموضة»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تستضيف «سيتي ووك»، الوجهة المستوحاة من أسلوب الحياة العصرية في الهواء الطلق من «مِراس»، فعاليات مختلفة، بدءاً من عروض الأزياء، ومروراً بمنصة عشاق الموضة، والتقاط صور السيلفي لمحبي سيارات السوبر كارز، ووصولاً إلى الصفقات الاستثنائية على مدى 3 أيام من عروض التخفيضات الكبرى بدأت أمس وتستمر حتى غد.

وتشمل الفعاليات المرتقبة التي تستضيفها «سيتي ووك»: أيام دبي للموضة: أسبوع الموضة العربي 2018، الذي ينظم بالشراكة مع «جولي ترست» ضمن فعاليات «أيام دبي للموضة» من مبادرة «هلا بالصين». ويستقطب هذا الحدث بعضاً من أشهر المصممين العالميين، كما يقدم أفضل مواهب التصميم في المنطقة.

ويحظى أسبوع الموضة العربية في دبي بمكانة متميزة على أجندة فعاليات الأزياء العالمية، أسوة بعروض نيويورك ولندن وميلانو وباريس، وهو الوحيد من نوعه في تقديم أزياء الهوت كوتور، ومجموعات الأزياء الجاهزة.

وتقدم منصة «سيتي ووك» في هذا الموسم عدداً من الفعاليات التي يترقبها عشاق الموضة والأزياء، ومنها عروض «مايكل سينكو» و«نينا زانديا» و«أسمرازا» و«ديانا مهراش» و«جودي آند جوليا» و«صوفيا نوبيز»، إلى جانب عروض «شين» و«جولي شيك». وغير ذلك الكثير.