جولات تعريفية بكنوز «هيلي» تنطلق غداً

المصدر: Ⅶ العين - البيان

تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي يوماً مفتوحاً في مواقع هيلي الأثرية في منطقة العين، اعتباراً من يوم غد السبت، ولمدة يومين. يتضمن برنامج اليوم المفتوح جولات على مستوطنتي «هيلي8» و«هيلي14» كل نصف ساعة بدءًا من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، ويتوقف خلالها المشاركون في عدة محطات للتعرف إلى موقع كل مستوطنة وأهميتها التاريخية، وطبيعة المدافن في كل موقع وطرق بنائها والمواد المستخدمة فيها، والعصر الذي بنيت فيه كل مستوطنة ومرافقها مثل الخندق والبئر، إلى جانب البعثات التي نقبت في الموقع، مع مشاهدة جانب من أعمال التنقيب ضمن ورش عمل مخصصة لطلاب المدارس والجامعات.

بحوث

يهدف اليوم المفتوح في مواقع هيلي إلى تسليط الضوء على أحد أقدم مواقع الاستيطان الزراعي في الدولة، إذ تدل البحوث الأثرية أن المستوطنات السكنية كانت معروفة في الواحات منذ الألف الثالث قبل الميلاد، وأقدمها مستوطنة «هيلي 8» التي نقبتها بعثة الآثار الفرنسية في الأعوام 1977 -1984 وتتكون هذه المستوطنة من عدة مبان سكنية، أهمها وأقدمها البناية شبه الدائرية التي تتوسطها بئر للماء، تجاور هذه البناية مبان أخرى ويحيط بها خندق دفاعي كان يحيط الموقع بأكمله.