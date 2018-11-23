معرض يستعيد ذاكرة «القاهرة السينمائي» بـ500 صورة

المصدر: القاهرة - رويترز

استعاد عدد من نجوم السينما المصرية ذكرياتهم مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أول من أمس، في افتتاح معرض جمع أكثر من 500 صورة من تاريخ الحدث السنوي البارز.

وإلى جانب الصور الفوتوغرافية، يضم معرض «رحلة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي»، الذي أقيم في مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا، تسجيلات مصورة من افتتاح وختام الدورات السابقة، إضافة إلى الملصقات الدعائية لدورات المهرجان المتتالية والأفلام التي شاركت فيها وكتيبات صدرت عن فنانين مصريين وأجانب بمناسبة تكريمهم.

ومن بين من حرصوا على تفقد المعرض الذي افتتحته وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم الممثل حسين فهمي وشقيقه مصطفى فهمي والممثلة لبلبة والناقد السينمائي طارق الشناوي. ومن خلال سيناريو عرض باهر، عمل منظمو المهرجان على الربط بينه وبين الأحداث السياسية والاجتماعية التي صاحبت كل دورة في تسلسل زمني من الأقدم إلى الأحدث. وقالت نانسي علي، منسقة المعرض عن سيناريو العرض، لـ«رويترز»: «بدأنا الإعداد للمعرض منذ شهر يونيو الماضي. كانت الفكرة الأساسية إبراز أن المهرجان ليس جزيرة منعزلة عن محيطها من أحداث، لكنه أثر وتأثر بكل ما جرى في مصر والعالم سياسياً واجتماعياً مثل حرب الخليج وسقوط جدار برلين وغيرهما من الأحداث».

وأضافت: «أرشيف المهرجان من صور يؤرخ أيضاً لعدد من الشخصيات الثقافية والفنية والسياسية التي شاركت فيه، فنجد في الصور من وزراء الإعلام السابقين يوسف السباعي وصفوت الشريف وفاروق حسني وغيرهم. وشمل المعرض أيضاً النماذج المختلفة لشكل الجائزة التي يمنحها المهرجان سنوياً منذ تأسيسه عام 1976 على يد الكاتب الصحفي الراحل كمال الملاخ وصولاً إلى الشكل الحالي، التي استوحيت معظمها من الحضارة المصرية القديمة».