مادة سكرية بالتوت البري تكافح الخلايا السرطانية

المصدر: Ⅶ البيان - وكالات

تمكّن باحثون من إبطاء تطور بعض أنواع الخلايا السرطانية في الفئران، وتعزيز تأثير العلاجات المستخدمة للقضاء على المرض، باستخدام مكمل غذائي سكري، يوجد في بعض الفواكه.

وأجرى الباحثون دراسة على فئران مصابة بسرطان البنكرياس، أو الرئة أو الجلد، باستخدام المكمل الغذائي مانوز، وهو مركب سكر يوجد في التوت البري وفواكه أخرى.

ووجد الباحثون أن هذه المادة أبطأت نمو الأورام السرطانية بشكل ملحوظ، دون وجود آثار جانبية واضحة على الفئران. ومع ذلك، تم تحذير مرضى السرطان من استخدام مكمل مانوز، بسبب مخاطر آثاره الجانبية على البشر.

ويأمل العلماء اختبار المكمل الغذائي قريباً على البشر. ويعتقد العلماء أن مانوز يؤثر في قدرة الخلايا السرطانية على استخدام الجلوكوز في الجسم لتنمو وتنتشر، ويمكن الحصول عليه من محال الأغذية الصحية، ويستخدم أحياناً لعلاج التهابات المسالك البولية.

