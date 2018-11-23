«لاست إكزت» يأسر قلوب زواره بعروض السيرك العالمي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

يعتزم «لاست إكزت الخوانيج»، في وجهة «ذا يارد» من مِراس، إبهار زواره بعروض بهلوانية رائعة، يقوم بها أعضاء «السيرك اللاتيني»، الذي يعد أحد أبرز عروض السيرك في العالم، التي ابتدأت يوم أمس، وتستمر حتى 21 ديسمبر، بواقع مرتين يومياً.

وسيشمل برنامج الفعاليات، عرضاً ضخماً ومدهشاً، يقدمه محترف ألعاب الخفة The Illusionist، الذي أدهش المشاهدين والحضور في 16 دولة من أربع قارات، حيث سيقدم هذا العرض لأول مرة في الإمارات. وسيكون زوار «لاست إكزت الخوانيج»، على موعد مع عرض Globe of Death المذهل، الذي يتضمن ركوب المجازفين دراجات نارية وقيادتها داخل مجسم كروي كبير، حيث سيقوم خمسة مجازفين مهرة بالدوران داخل المجسم بشكل أفقي وعمودي في الوقت نفسه، في عرض ترفيهي لا مثيل له.

وسيحصل زوار «السيرك اللاتيني»، على فرصة مشاهدة عروض رائعة لأربعة أسود بيضاء نادرة من جنوب أفريقيا، التي ستقوم ببعض الحركات المتميزة، بقيادة مدربها الخبير، في حين سيستمتع الأطفال والكبار أيضاً بأداء وحركات مجموعة الكلاب المشاركة في السيرك.