«بوكس بارك» يحتفي باليوم الوطني

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تستعد «بوكس بارك»، وجهة «مِراس» العصرية المتميزة، للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات، عبر مجموعة متميزة من العروض التراثية، والأنشطة والفعاليات المصممة لإدخال البهجة والفرح إلى قلوب العائلات بهذه المناسبة.

وخلال الفترة بين 29 الجاري و3 ديسمبر المقبل، تقدم «بوكس بارك» للصغار مساحة حافلة بالأنشطة وورش الفنون والأعمال اليدوية وجلسات الرسم على الوجوه، التي تدور مواضيعها حول اليوم الوطني، إضافة إلى مشاركة خبيرات برسم نقوش الحناء التقليدية.

وستتاح الفرصة أمام زوار «بوكس بارك» وضيوفها للتعبير عن محبتهم واعتزازهم بدولة الإمارات من خلال توجيه رسائل خاصة إلى البلاد وقيادتها الحكيمة، على لوحة خاصة كبيرة أعدت لهذه المناسبة بالقرب من مطعم «بيانكا موزاريلا أند كو».

كما ستقام عروض للرقصات التراثية الإماراتية كل ساعة ابتداءً من 1 ديسمبر حتى 3 ديسمبر. وانسجاماً مع أجواء هذه المناسبة الوطنية، ستتزين أنحاء وجهة «بوكس بارك» بألوان العلم الإماراتي، كما ستستقبل زوارها بمجموعة من الهدايا التذكارية الخاصة بهذا اليوم. وفي بادرة طيبة، تتعاون صالات «روكسي سينما» مع «ذا ليبل ثيوري»، المختبر الإماراتي للتجارب الرقمية، في تصميم إصدار محدود من علب الفشار والأكياس المستلهمة من التراث الإماراتي، بتصميم عصري مذهل للصقر العربي، وسيعود ريع العائدات إلى مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال.