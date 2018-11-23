«شعاع النور» يضيء اللوفر أبوظبي 11 ديسمبر

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أعلن متحف اللوفر أبوظبي أمس عن عروض برنامج مهرجان «شعاع النور»، الفنية، التي تمتد على مدار أسبوع وتحتفي بالهندسة المعمارية للمتحف وموسمه الثقافي الثاني بعنوان «تبادُل فتفاعُل».

وسيشمل المهرجان، الذي يستمر من 11 إلى 15 ديسمبر فعاليات مجانية وأخرى مدفوعة، وهو يسلّط الضوء على التبادل الثقافي والحضاري من خلال سلسة من العروض التراثية التقليدية من مختلف القارات، وعبر لقاءات فنية بين الفنانين ومجموعة القطع الفنيّة في المتحف، وبث الحياة في العديد من المساحات تحت القبة، فضلاً عن توفير الفرص للزوار للاستمتاع بتجارب جديدة مع العائلة والأصدقاء.

وسيشمل المهرجان عرض رقصة الخمير التقليدية، تقدّمه فرقة الباليه الملكية في كمبوديا، وعرض طيف الشبح لإيتيّن ساجليو، وصراع حلبة الرقص الذي يشمل مختلف أنواع الرقصات، وحفلاً للفنانة هندي زهرة تقدّم فيه أغنيات من ألبومها الأخير «هوملاند»، إلى جانب رقصات مصرية تقليدية تعود إلى زمن الفراعنة في عرض بعنوان حلقات رجال النيل يقدّمه مركز مدحت فوزي، وعرض الترحال الذي يحوّل فيه الفنانون 300 عصا إلى مخلوق خشبي متحرك يجول المتحف، وعرض العيالة الذي تقدّمه فرقة مبارك العتيبة.

حوار ثقافي

وفي هذا السياق، قال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي: بعد أن تكلل عامنا الأول بالنجاح، يأتي مهرجان شعاع النور لتوسيع نطاق الحوار الثقافي الذي يسعى اللوفر أبوظبي إلى تعزيزه في قاعات عرضه، من خلال تسليط الضوء على هذا الحوار. ولا بد من الإشارة إلى أننا لا نحتفي فقط بالثقافات القديمة، بل ندعم الإبداع المعاصر لمختلف أنواع الفنون من حول العالم.