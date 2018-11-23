قصر المويجعي يعرِّف بطرق «التنقيب الأثري»

المصدر: Ⅶ العين - البيان

نظمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ورشتي عمل عن «البشت الملكي» و«التنقيب الأثري» في قصر المويجعي بمنطقة العين، الذي شهد ولادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وذلك ضمن التزام دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالحفاظ على التراث الغني في إمارة أبوظبي.

واطلع المشاركون في ورشة «البشت الملكي» على الأساليب والأدوات المتنوعة لصناعة البشوت العربية، وما تتضمنه من فنون الحرف اليدوية والزخرفات والتطريز بخيوط ذهبية وفضية، كما تعرفوا إلى طرق الحياكة التقليدية للبشت، وهو عباءة عربية طويلة يرتديها الرجال، إضافة إلى تأمل مجموعة من البشوت المعروضة في قصر المويجعي.

ومن جانب آخر، قام فريق إماراتي متخصص بعلم الآثار من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بإطلاع المشاركين خلال ورشة عمل «التنقيب الأثري» على كيفية التنقيب في موقع مبسّط يحاكي موقعاً أثرياً حقيقياً.