معرض «الجائزة الدولية للمصوِّرات» المتنقل يصل إلى محطته الأخيرة

المصدر: دبي - البيان

اختتمت الرابطة الدولية للمصوِّرات دورة العام 2018 من مسابقتها السنوية «الجائزة الدولية للمصورات» بوصول المعرض المتنقل الذي طاف أنحاء آسيا والشرق الأوسط وأوروبا مستعرضاً إبداعات الفائزات إلى محطته الأخيرة، وبمعرض فردي رسمي أقيم في معرض مقر كانون في طوكيو.

وفي أبريل الماضي، تم الإعلان عن فوز كونستانزا بورتنوي من الأرجنتين بالجائزة الدولية للمصوِّرات، وذلك عن سلسلتها القوية والمؤثرة بعنوان «قوة الحياة» التي تصور حياة عدد من أصحاب الهمم. وبتعاطف كبير وثقة شديدة حرصت كونستانزا على بناء علاقات مع جميع الأفراد الذين صورتهم ضمن مجموعتها من الصور المميزة.