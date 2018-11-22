شاهد.. اختناقات مرورية ضخمة في لوس انجلوس ترسم لوحة فنية مبهرة

المصدر: البيان الالكتروني

قبل بضعة أسابيع من الاحتفال بأعياد الميلاد، تعيش طرقات الولايات المتحد اختناقات مرورية ضخمة عشية عيد الشكر، حيث رصدت مقاطع فيديو اختناقات مرورية كبيرة في لوس أنجلوس بهذه المناسبة.

وقد أظهرت مقاطع الفيديو تكدس السيارات وتوقفها تماما عن الحركة في الطرق الرابطة بين محطات مطار لوس أنجلوس ومركز المدينة.

يذكر أن عيد الشكر، يعد أهم عطلة في الولايات المتحدة وكندا بعد أعياد الميلاد، ويشهد التحاق الكل بعائلاتهم للاحتفال بالمناسبة.

الفيدو الذي يظهر تكدس السيارات في كلا الاتجاهين تم نشره من طرف قناة ABC 7 التلفزيونية بهدف ابلاغ السائقين بحالة الطرقات وتنبيههم إلى سلك طرق بديلة.

وقد شوهد الفيديو، الذي نشر الخميس، 17 مليون مرة.

في حالة عدم إصلاح الموقف، سيسمح الفيديو على أي حال للقناة بإجرائها: لقد تمت مشاهدتها بالفعل أكثر من 17 مليون مرة هذا الخميس.

كما قام العديد من مستخدمي الإنترنت بتصوير ونشر فيديوهات أخرى عن الاختناقات المرورية، في مدن اخرى. وفق (cnews) الفرنسية.

وقد بدا المنظر وكأنه لوحة فنية رسمت بأنامل فنان، بخاصة مع تباين لون الاضواء الخلفية والامامية.