وارنر براذرز أبوظبي تضيف لعبة «باتمان» إلى محفظتها الترفيهية

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلنت عالم وارنر براذرز أبوظبي، المدينة الترفيهية المغلقة الأولى في العالم، عن افتتاحها لعبة «باتمان» إلى محفظتها المميزة لتوفر تجربة ترفيهية أكثر إبهاراً لضيوفها في منطقة غوثام سيتي.

وستنضم لعبة "باتمان" إلى الباقة التي تقدمها المدينة الترفيهية والتي تضم 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً وعرضاً تفاعلياً حياً، وستجمع اللعبة الجديدة بين أحدث تقنيات محاكاة الطيران والمشاهد المشوقة والتأثيرات الممتعة، لتتيح للضيوف خوض تجربة مليئة بالتشويق والحماس.

وقال دون ستريكلر، مدير عام عالم وارنر براذرز أبوظبي: "نحن على يقين من أن اللعبة الجديدة ستكون من بين الألعاب المفضلة لدى الضيوف وإضافة مميزة للمرافق التفاعلية في المدينة الترفيهية، ومتحمسون لمواصلة استقبال ضيوفنا والاستمتاع بهذه اللعبة ذات التقنية المتقدمة لمساعدة باتمان في سماء غوثام سيتي."