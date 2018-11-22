إذاعة «الأولى» تنال درع التميز في مونديال القاهرة

المصدر: دبي - البيان

حصدت إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في مونديال القاهرة للإعلام العربي 2018، الذي أقيم في جمهورية مصر العربية مطلع الأسبوع الماضي من شهر نوفمبر الجاري، «درع التميز» في الفاصل الإذاعي الذي تبثه الإذاعة بعنوان «السنع».

وجاء التكريم الذي أقيم في القاهرة، مانحاً الفاصل الإذاعي الذي يعده ويقدمه عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث صفة: «رمزاً من رموز الاتصال والتواصل الإعلامي»، وذلك «تقديراً من لجنة مونديال القاهرة للإعلام العربي، وعرفاناً بالجهد الخلّاق الذي يقدمه لوطنه من إبداع».

وأعرب بن دلموك عن بالغ تقديره وامتنانه إلى اللجنة المنظمة واللجان المختصة في مونديال القاهرة للإعلام العربي على جهودهم البناءة، والتكريم الخاص الذي حظي به واختيار هذا الفاصل الإذاعي الذي يعتبره بمثابة واجب وطني كرّسه على منبر إذاعة الأولى؛ لتوعية أبناء الجيل الجديد، وحثهم على التمسك بالروابط المجتمعية ليس فقط على المستوى المحلي، بل على صعيد الوطن العربي أجمع.

وعن الفاصل قال بن دلموك: «السنع هو فاصل تراثي وطني يصب في الأخلاق العامة التي تتحلى بها جميع الشعوب العربية، وتم التعامل مع الفاصل من قبل لجنة التحكيم في المونديال على أنه برنامج ثقافي وليس إذاعياً، وذلك لمضمونه المعنوي والاجتماعي المرتبط بالأخلاق والتراث وتعزيز الهوية الوطنية وبناء الأسرة العربية الأصيلة عموماً والأسر التي لا تزال مرتبطة بحياة البداوة في منطقة الخليج العربي خصوصاً.

كلمات نُقشت على صدر الدرع، اختصت بمفرداتها إذاعة تراثية محلية استلهمت مضمونها من المفردات المحلية ذات الصدى الواسع المتمثل بالفعل والعمل وبناء الفرد وبالتالي المجتمع. وتبث إذاعة الأولى يومياً موضوعين مختلفين في فاصلها الثقافي التراثي «السنع»، وذلك بمعدل كل ساعتين في اليوم لتثري السامعين بمعلومات جمّة.