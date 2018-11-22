عروض فنية وفعاليات ثرية متنوعة احتفاءً باليوم الوطني

المصدر: Ⅶ خورفكان - عائشة الكعبي، دبي- البيان

تنطلق عصر اليوم (الخميس) فعاليات الاحتفال الرسمي الكبير باليوم الوطني الـ47 على كورنيش خورفكان، حيث تبدأ فعاليات الاحتفال بالأوبريت الوطني بمشاركة كوكبة من الفنانين منهم: فايز السعيد، أريام، وليد الجاسم، فيصل الجاسم، محمد المنهالي، عريب، والشاعر علي الخوار والفنان أحمد الأنصاري والفنانة صوغة.

ويتخلل الحفل عروض جوية لسرب فرسان الإمارات التابع للقوات المسلحة بتقديم عروض مبهجة وشيقة لألوان علم الإمارات في سماء خورفكان تعكس مشاعر الحب والانتماء والفخر لهذا الوطن، وعروض أخرى رائعة ينفذها فريق المظليين الإماراتيين احتفاء بهذه المناسبة الوطنية السعيدة. كما سيتضمن الحفل فقرات فلكلورية وفنية بتقديم الرقصات الشعبية والأهازيج والأغاني التراثية.

وتستعد جميرا بيتش ريزدنس لإقامة احتفالها المميز بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات، وذلك عبر تنظيمها حملة «واو جي بي آر» #WOWJBR التي تعتزم تنظيم مجموعة رائعة من العروض الإماراتية التقليدية والعروض الترفيهية التي تسلط الضوء على ثقافة البلاد وتراثها الأصيل. وذلك يومي 1-2 ديسمبر المقبل.

وتستقبل الوجهة المائية الرائدة في دبي من شركة «دبي للتجزئة»، زوارها ليستمتعوا بمشاهدة رقصات العيالة والرزفة والمغنين العرب والشخصيات العملاقة في احتفالات لا تُنسى، فضلاً عن توفر عروض الدواليب المنارة بأضواء LED التي ستذهل الكبار والصغار على حد سواء.