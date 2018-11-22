«دبي للمجوهرات» تجربة متميزة أسعدت عشاق البريق الفاخر

المصدر: Ⅶ دبي - وام

اختتم معرض دبي الدولي للمجوهرات فعالياته بعد أن استضاف نخبة من العارضين المحليين والعالميين من 21 بلداً استعرضوا أكثر من 25 ألف قطعة مجوهرات فاخرة، وأضافت الفعالية الضخمة مسارات تجارية قيّمة وأجواء مميزة أثرت تجربة المستهلكين بأسلوب يشبه نمط حياتهم. وقد تمّ تنظيم الفعالية من قبل شركة «دي في جلوبال لينك» وهي ثمرة تعاون مشترك بين مركز دبي التجاري العالمي ومجموعة «إيتاليان إكزيبشن». وبعد نجاح المعرض في دورته لهذا العام يتطلّع المنظمون لإطلاق الدورة القـــادمة بين 13 و16 نوفمبر 2019.

تنافسية

وكان برنامج المشترين ضمن المعرض قد شهد مشاركة أسماء عالمية في مجال تجارة التجزئة والجملة، ساهموا مع العارضين لضمان الوصول إلى أرقى تشكيلات المجوهرات الفريدة والامتيازات التنافسية، فضلاً عن إتاحة الفرصة لبناء علاقات تعاون جديدة في القطاع. وتؤكّد الأرقام الصادرة عن دورة عام 2018 النطاق العالمي للمعرض بمشاركة ما يزيد على 80 دولة أبرزها الإمارات والهند والسعودية وباكستان وروسيا والكويت والصين، علاوة على مشاركة جهات جديدة من أفريقيا كثمرة للجولة الترويجية التي سبقت الفعالية، والتي ركّزت على اجتذاب المزيد من المشترين إلى الجهات العارضة.

استراتيجية

وقال لوكا فيرونيسي، مدير المعرض، إن مواصلة العمل وفق النموذج الجديد للمعرض الذي تم ابتكاره ابتداءً من العام الماضي شكلت تأكيداً على نجاحه كاستراتيجية تتلاءم مع ديناميكيات السوق، موضحاً أن فعالية العرض وفق سياق يستهدف قطاع الأعمال المباشرة بين الشركات وبين الشركات والمستهلكين على حدّ سواء سيقدّم عنصراً داعماً لقطاع المجوهرات في دبي بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وهو الأمر الذي سيواصل المنظمون العمل عليه في دورة المعرض القادمة عام 2019.

رؤى

وبدورها قامت باولا دي لوكا، المؤسس المشارك في مركز البحوث المستقل «تريندفيرجن جوليري آند فوركاستينج»، بتسليط الضوء بشكل عام على إصدار «تريند بوك» 2020 وإلقاء نظرة على أحدث التوقعات الخاصة بالقطاع خلال المواسم القادمة مع الكشف عن رؤى المستهلكين والاتجاهات الخاصة بصناعة مجوهرات الألماس والأحجار الكريمة والذهب. وترأس «المعهد الدولي للأحجار الكريمة» حلقة نقاش بعنوان «الزمرد: جوهرة ملكيّة» التي هدفت إلى كشف الأسرار التاريخية وراء هذه الجوهرة الأسطورية الخضراء والبحث في الأسباب التي دفعت السيدات على مرّ الزمان لاقتنائها ابتداءً من كيلوباترا وصولاً إلى كيت ميدلتون.

نخبة

استضافت الفعالية منتدى الشرق الأوسط لمصممي المجوهرات 2018 الذي استكشف مع الحضور مفاهيم «عصر التصميم» بمشاركة نخبة من المتحدثين، حيث ناقش المشاركون حركات التصميم الديناميكية وقيمتها الحالية في السوق ودورها الحاسم في رسم ملامح مستقبل قطاع المجوهرات والأحجار الكريمة ضمن منطقة الشرق الأوسط.