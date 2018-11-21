طفل في الثانية يقتل نفسه بمسدس

المصدر: البيان الالكتروني

قتل طفل في الثانية بعد أن أطلق النار بطريق الخطأ على نفسه بمسدس وجده في منزله.

وقد سُجل الحادث في مدينة صغيرة تقع في ولاية جورجيا، جنوب الولايات المتحدة فيما كان الطفل يلعب بمسدس كان مخبأ تحت وسادة عندما كان والداه نائمين، حسبما نقلت "يورونيوز".

ودخل الطفل الصغير إلى الغرفة، التي ينام فيها والداه، وأمسك المسدس الذي كان "تحت الوسادة"، حسب ما قال سكوت ستابز الناطق باسم شرطة كلايتون، ثم ضغط على الزناد فأصابته رصاصة. قبل أن يتم نقله إلى مستشفى قريب، إلا أنه توفي متأثراً بجراحه.

وينخفض إلى النصف عدد الأطفال الذين يقتلون بحوادث مشابهة، حين تكون قوانين الأسلحة أكثر صرامةً، وفقًا للأبحاث.

ولا تزال هذه القضية مفتوحة، حيث يتم التحقيق مع الوالدين وبمجرد الانتهاء من التحقيق، سيقرر مكتب المدعي العام ما إذا كان يجب توجيه التهم لهما.