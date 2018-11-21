«عطلة نهاية الأسبوع».. ذكريات التسعينات في واحة العين

المصدر: Ⅶ العين - البيان

بهدف تعريف الزوار على ثقافة التسعينات من القرن الماضي إلى جانب استكشاف الأبعاد الثقافية والتاريخية للواحة تعود فعالية «عطلة نهاية الأسبوع» التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، من جديد إلى واحة العين يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، لتقديم تجربة مميزة لزوارها، ابتداءً من الساعة 05:00 عصراً وحتى 10:00 مساءً.

تتضمن الفعالية العديد من ورش العمل التي تستهدف جميع فئات المجتمع، منها ورشة «المنافسة»، وهي مسابقات ثقافية وتراثية على غرار برنامج «حروف» الشهير خلال فترة التسعينات، ويستمتع الزوار في ورشة «الجيل الذهبي» بطباعة أسمائهم على قمصان المنتخب الوطني، احتفاءً بتأهل الإمارات لنهائيات كأس العالم حينها، وأخيراً تقدم ورشة «قضاء الوقت» المستوحاة من مجلة «ماجد»، إذ سيبحث المشاركون عن فضولي الشخصية المعروفة في المجلة.

عرض بصري

كما تتضمن الفعالية عرضاً بصرياً للألعاب التي كانت معروفة في حقبة التسعينات مثل ألعاب الفيديو، وألعاب الطاولة و«الكيرم» و«الدومينو»، كما تعرض مقاطع من مسلسلات تلفزيونية وأفلام كرتون وموسيقى وأغان كانت رائجة عندها، مع عرض مختلف طرز الهواتف التي بدأت في الظهور حينها، فيما تقدم شاحنات الطعام وأكشاك المأكولات وركن البائعين مجموعة من المأكولات الشهية.

وعلى «حائط الذكريات» يمكن للزوار تدوين ذكرياتهم من ذلك الوقت، والمشاركة في فقرة أسئلة وأجوبة على المسرح الذي يقام على فترتين من الساعة 05:00 إلى الساعة 06:00 مساءً ومن الساعة 07:00 إلى 08:00 مساءً.

يُذكر أن «عطلة نهاية الأسبوع» سيعاد تقديمها يومي 21 و22 ديسمبر المقبل، حيث تفتح الواحة أبوابها من الساعة 08:00 صباحاً إلى الساعة 10:00 مساءً خلال فعالية عطلة نهاية الأسبوع والدخول مجاني.