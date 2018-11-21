«إكسبوجر 2018».. نافذة إبداعية تُطل على العالم اليوم

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

في نافذة تُفتح على عوالم التصوير والفنيات التي تشتمل عليها، وبين التقاء أكثر من 90 مصوّراً عالمياً يقدمون 700 صورة تروي حكاية إبداعاتهم، يضمها 46 معرضاً لمصورين محترفين ومؤسسات فنية وصحفية إبداعية عريقة، تنطلق اليوم، تحت شعار «لحظات ملهمة»، فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على مدار أربعة أيام في مركز إكسبو الشارقة.

ورش

ويعقد المهرجان طيلة أيام فعالياته 18 جلسة حوارية ونقاشية يقدمها متخصصون محترفون في فنون التصوير الضوئي، وممثلو كبرى شركات تصنيع الكاميرات العالمية، إضافة إلى عروض حيّة لفنيات التصوير، كما ينظم المهرجان 16 ورشة عمل موزعة على 30 جلسة تستهدف المبتدئين والهواة والمحترفين.

ويجمع المهرجان عشاق التصوير الفوتوغرافي من المحترفين والهواة في جلسات تقييم جماعية، مع مصوّر الحرب العالمي البريطاني سير دون ماكلين الذي يبلغ من العمر 83 عاماً، والشاهد على أبرز متغيرات القرن 20، والمصورين العالميين كيث بير، وديفيد بورنيت. وتشتمل الورش على تنوّع لافت في المضامين التي يقدمها نخبة من خبراء التصوير العالميين في مجال التصوير الضوئي.

وجهات

وينظم المهرجان في دورته هذا العام عدداً من المعارض والفعاليات في ست وجهات تتوزع في إمارة دبي على «مول الإمارات»، و«ديرة سيتي سنتر»، و«دبي مول»، و«ستي ووك دبي»، وإمارة الشارقة في «زيرو 6 مول»، و«واجهة المجاز المائية» تستمر حتى 24 نوفمبر المقبل.