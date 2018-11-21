اليوم الوطني في «ليغولاند دبي».. «فوز ونصر وحب»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

يستعد متنزه «ليغولاند دبي» ضمن «دبي باركس آند ريزورتس»، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط، للاحتفالات التي ستنطلق في عطلة نهاية الأسبوع لليوم الوطني 47 لدولة الإمارات، حيث يمكن للزوار المشاركة بمجموعة أنشطة تقام في هذه المناسبة والاستمتاع بمأكولات تقدم لكامل أفراد العائلة، والاطلاع على مجسّم «الليغو» الخاص الذي سيتمّ الكشف عنه في المتنزه احتفالاً بهذا اليوم.

علامة مميزة

وتقام الاحتفالات من 28 نوفمبر الجاري حتى 3 ديسمبر المقبل، وسيعرض خلالها«ليغولاند دبي» مجسّم شارة النصر الخاص المصنوع من مكعبات «الليغو» تمثّل شارة النصر الثلاثية التي ابتكرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، «الفوز والنصر والحب» وترمز إلى أخلاقيات العمل والنجاح وحب الوطن. وقد أصبحت شارة النصر الثلاثية منذ إطلاقها عام 2013 علامة مميزة تنفرد بها الدولة والمواطنون والمغتربون، وقد اعتمدها إماراتيون بارزون كرمز عن حبهم لدولة الإمارات.

يشار إلى أنّ العمل على تصميم المجسّم وتنفيذه استغرق أكثر من 900 ساعة، مع العلم أنّ طوله يبلغ 2.8 متر ويزن أكثر من 300 كلغ ويتألف من 108,231 مكعب «ليغو»، كما يتناغم هذا المجسم مع شعار روح الاتحاد كونه مصنوعاً من مكعّبات «ليغو» باللون الأحمر والأخضر والأبيض والأسود التي تشكّل ألوان علم الإمارات.

فعاليات

إضافة إلى مشاهدة مجسّم شارة النصر، يمكن للعائلات المشاركة في الفعاليات الكثيرة التي تقام في «ليغولاند دبي» خلال عطلة نهاية أسبوع اليوم الوطني، التي تشمل لعبة بحث تتبع موضوع التاريخ الإماراتي وتجري في المدينة المصغّرة، حيث يمكن الفوز بمجسّمات برج خليفة. كما سيدعى الضيوف للمساهمة في صنع فسيفساء من الليغو خاصة باليوم الوطني ويبلغ طولها 4 أمتار. وستشمل الاحتفالات أيضاً مطاعم المتنزه التي ستقدم مأكولات ومشروبات خاصة باليوم الوطني.