«الأخرى».. رحلة رومانسية بقلم نشوى صلاح

المصدر: Ⅶ القاهرة - رويترز

بأنامل خبيرة في النفس البشرية تتسلل رواية «الأخرى» للكاتبة المصرية نشوى صلاح، إلى دواخل المرأة لتستنطق أحاسيسها ومشاعرها وتقرأ أفكارها، فتقدم بانوراما كاشفة لعلاقاتها مع المجتمع ومع ذاتها في قالب رومانسي اجتماعي.

اختارت الكاتبة بدء العمل بأسلوب «الفلاش باك» أو السرد العكسي للأحداث من الأقدم إلى الأحدث، إذ تبدأ الرواية من فرنسا، حيث يجلس الصحفي «نديم نعمان» بمكتبه متردداً في فتح رسالة بريد إلكتروني جاءته من حبيبته الهاربة «منتهى رحال»، تلك الفتاة التي ظهرت في حياته بسرعة وانسحبت منها بنفس السرعة.

وبعد أن حسم قراره بفتح الرسالة تنطلق الحكاية على لسان منتهى التي تبدأ سرد قصتها منذ الطفولة وحتى لقائها بنديم في عاصمة النور، حيث كانت تجري موضوعاً صحفياً للجريدة التي تعمل بها.

تنطوي حياة منتهى على مأساة عاشتها منذ الصغر وكبرت معها وهي فقدها لأمها، وهو الفقد الذي لم يكن بسبب موت أو ظرف قهري، لقد تركتها أمها باختيارها ورحلت، رحلت وخلفها طفلة ورضيع أب قهره الحب فانعزل بمشاعره عنهما.

الرواية تمزج بين القالبين الاجتماعي والرومانسي في سلاسة تامة، حتى إنها تدفع القارئ عند نقطة ما إلى التساؤل.. هل قصة حب منتهى رحال ونديم نعمان هي القصة الأساسية، أم قصة انفصال الأب والأم وتأثير ذلك في الطفلين ونشأتهما؟

الرواية الصادرة في 326 صفحة من القطع المتوسط عن الرواق للنشر والتوزيع بالقاهرة هي الثانية للكاتبة الحاصلة على دكتوراه في العلوم الإنسانية من جامعة بوسطن بعد رواية «كبوة مهرة» التي صدرت في 2015.