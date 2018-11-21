«مرحباً إماراتنا».. محطات تلفزيونية تحتفي بإنجازات الدولة

المصدر: دبي - البيان

في إطار توجهه في إبراز معالم الإمارات الثقافية والحضارية، وضمن سلسلة تحفل بما تكتنزه الدولة من وجهات تراثية وحديثة تلفت إليها كل من يقصدها من جميع أنحاء العالم، احتفل برنامج «مرحباً إماراتنا» التلفزيوني أخيراً بإطلاقه من خلال حفل أقيم في جزر العالم بحضور الفنانة صفية العمري وعدد من السيدات ذوات قصص النجاح الملهمة للمرأة الإماراتية والمقيمة على حدٍّ سواء.

والبرنامج عبارة عن سلسلة حلقات تلفزيونية باللغة الإنجليزية، مترجمة إلى اللغات الـ6 الأخرى التي تم تصميمها كوسيلة للترويج الحقيقي والدقيق لروح دولة الإمارات، بدءاً من «مرحباً دبي»، لإزاحة الستار عن الشخصيات الملهمة، والثقافة والتراث والفرص والأحداث الاجتماعية، والمواقع المهمة والمتاحف في مدينة المستقبل.

بدأ إنتاج برنامج «مرحباً دبي» في «عام العطاء» كوسيلة لإعادة العطاء والتقدير للمجتمع والقيادة الحكيمة. وقد اكتمل البرنامج في «عام زايد» وسيتم بثه عامي 2018 و2019.

وخصصت منتج البرنامج الإيطالية بينديتا بارافيا المعروفة باسمها الفني «برنسيس بي»، سلسلة حلقات برنامج «مرحباً دبي» إلى جمهور عالمي وعصري، بمستوى تعليمي متوسط، يطمح لمستقبل أفضل واعد لإلهامهم للانتقال للعيش في دبي بعد مشاهدة البرنامج، حيث إن النساء مصدر ثمين للتمكين والإثراء للمجتمع بأكمله.

الحلقة الأولى خصصت للراحل الكبير وروح الاتحاد. أما الحلقات الـ6 الأخرى، فتدور حول الشباب، التسامح، السعادة، الثقافة، الرياضة والمستقبل.

في كل حلقة، تشارك 4 سيدات قصصهم الملهمة والمحفزة. حيث تتحدث جميع الشخصيات عن كيفية قيام دولة الإمارات ومدينة دبي من تمكينهم من خلال خبراتهم وثقافتهم وتقاليدهم ومهنهم وأنماط حياتهم.