أحمد فلوكس وهنا شيحة يقضيان «العسل» في دبي

المصدر: Ⅶ دبي ـ غسان خروب

لم يكن يدرك الثنائي الفنان أحمد فلوكس والفنانة هنا شيحة، للوهلة الأولى عند لقائهما في مواقع تصوير مسلسل «نصيبي وقسمتك 2»، أنه سيكون فاتحة خير عليهما، وإنهما سيجدان بين أحداثه «قسمتهما»، ويتذوقان حلاوة الحب الذي جمعهما قبل أيام معاً تحت سقف واحد، ليعيشا الحب بكل رومانسية، تلك التي جسداها بشفافية كاملة بين أحضان دبي، التي فتحت ذراعيها أمام فلوكس وشيحة، حيث عاشا معاً لحظات لا تنسى في بعض معالم دبي، وفق ما كشفت عنه مجموعة الصور التي نشرها الثنائي عبر صفحتيهما على موقع «إنستغرام»، لتلقى الصور تفاعلاً كبيراً من المعجبين الذين تابعوا خطوات الثنائي لحظة بلحظة منذ صعودهما على متن الطائرة وحتى وصولهما إلى دبي، في وقت رأى البعض في صورهما بعضاً من الجرأة.

وبقدر ما تفيض به صور الثنائي هنا وأحمد في دبي من رومانسية، جاء حفل زفافهما بسيطاً، وغير مغرق في الفخامة، بعد أن فضلا اقتصار «المعازيم» على أفراد عائلتهما وعدد من الأصدقاء، لتأتي دبي على رأس قائمة المدن التي فازت بحب الثنائي، حيث قررا قضاء شهر عسلهما فيها، ووفق الصور، بدا أن الزوجين يعيشان لحظات السعادة بأكملها أمام برج خليفة، الذي لعب دور البطولة في معظم الصور، حيث جاءت بعض الصور حاملة لتعليقات هنا التي تقول في بعضها: «أشعر بالحب.. أنا في أيد أمينة»، في وقت ترجمت إحدى الصور مدى عشق هنا للتسوق، حيث تظهر في محال «إيكونيك»، حاملة أكياس تبضع كثيرة، لتنسحب لحظات السعادة على لقاء جمع الثنائي مع عدد من أصدقائهما في أحد مطاعم دبي.

ما نشرته هنا من صور «خاصة» على حسابها، لم يكن لها أن تفلت من تعليقات الجمهور، التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاء بعضها مستفزاً لزوجها، لا سيما بعد تلقيه لتعليق يحمل «نبوءة» أحد المعجبين، والذي قال «سوف تتطلقون، وتذكر كلامي»، ليأتي رد الفنان أحمد فلوكس سريعاً بقوله «ده كلام يا عم انت»، الأمر الذي دفع ذلك المعجب إلى سحب تعليقه، بحجة أن تعليقه يأتي في إطار «الكوميديا» و«الهزار»، قائلاً: «ربنا يسعدكم، ولكن وسطكم هو كذلك»، ليرد عليه أحمد بالقول: «وسطنا فيه الجيد والسيئ، أدعو لنا أن يكرمنا ويكرمك، وأن يبارك لنا ولك».