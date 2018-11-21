80 عملاً في معرض «خطوط وزخارف»

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

افتتح محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة في الشارقة، وعبدالله المناعي مدير إدارة الشؤون الإدارية بالدائرة، صباح أمس، معرض «خطوط وزخارف» في مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة، وحضر الافتتاح عدد من موظفي الدائرة وأساتذة المركز وطلابه، وجمع من محبي فنون الخط العربي وجمالياته.

ويختص المعرض بنتاج الطلبة المنتسبين للمركز، ويقام سنوياً لتكريم وتقدير أعمال الطلبة ونتاجاتهم الفنية في مجال الخط العربي. وضم معرض هذا العام نتاج 42 طالباً وطالبة من دول عربية وأجنبية، منها بلجيكا والمكسيك، والهند واليابان، يقدمون 80 لوحةً تتنوّع بين طرحين في الخطوط والزخرفة.

تطويع الإبداع

وتتراءى هذه الأعمال على سبيل المثال لا الحصر، في آيات قرآنية، وفي البسملة، ولفظ الجلالة، كذلك، في نصوص شعرية، هكذا ينحني الحرف في تطويع لافت، ويتربع في لوحة إبداعية تكشف عن جوهر فني ثمين، ومن هذه الأعمال ما استغرق سنة أو سنة ونصف السنة لإنجازه.

وقال محمد القصير: توضح لنا الأعمال المعروضة في معرض «خطوط وزخارف» وهي من نتاج طلبة المركز، مدى الجهد المبذول من قبل الأساتذة للوصول بهم إلى هذا المستوى من الاحترافية والتمكن من التعبير باللون والحرف، جنباً إلى جنب عن جماليات وإبداعات الخط العربي المتعمقة في الروح والوجدان.

وتابع: يواصل المركز رحلة الكشف عن مواهب فنية صاعدة في فن الخط العربي والزخرفة، لكي يُطلعنا على حصيلة أعمال تنشد الجمال في تراكيب بصرية تحقق الدهشة لدى المتلقي، إذ يستكمل المركز في هذا المعرض؛ رؤية ثقافية أسس لها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة.