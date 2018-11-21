أجندة عمرو يوسف السينمائية تحفل بأعمال جديدة

المصدر: Ⅶ القاهرة - جنا حماد

رغم حرصه منذ سنوات على الوجود في دراما رمضان، إلا أن الفنان عمرو يوسف سيكون خارج الماراثون الرمضاني 2019، حيث كان مقرراً أن يقدم مسلسلاً مع إحدى شركات الإنتاج، ولكن المشروع لم يكتمل ليقرر الحصول على إجازة من الدراما الرمضانية العام المقبل والتركيز في السينما.

ويعد غياب عمرو عن الدراما الرمضانية العام المقبل هو الأول له من دخوله عالم التمثيل، أي منذ 11 عاماً كاملاً، اعتاد فيها على الظهور كل عام، حيث انطلق للمرة الأولى خلال مسلسل «الدالي» الجزء الأول الذي تم عرضه عام 2007، فيما كان كان آخر ظهور له في رمضان الماضي من خلال مسلسل «طايع» الذي شاركه بطولته الفنان عمرو عبدالجليل.

ومع هذا الغياب عن الدراما الرمضانية، قرر عمرو يوسف التركيز في السينما، حيث من المقرر تقديم أكثر من عمل خلال 2019، حيث تعاقد على بطولة فيلم «حملة فرعون» بعد أن تم اختياره بطلًا للعمل من جانب المنتج محمد السبكي بديلاً عن أمير كرارة ومحمد رمضان، كما يستعد خلال الفترة القادمة لبدء تصوير «أولاد رزق 2» بالتزامن مع «حملة فرعون» وذلك عقب انتهاء أحمد عز من تصوير فيلمه الجديد «الممر» الذي أوشك على الانتهاء من تصوير كافة مشاهده.