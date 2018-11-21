14 فيلماً تتنافس على النجمة الذهبية لمهرجان الفيلم الدولي بمراكش

المصدر: Ⅶ مراكش - رويترز

بعد توقفه لدورة واحدة، يعود مهرجان الفيلم الدولي بمراكش في المغرب هذا الشهر في دورته 17، بمشاركة نحو 80 فيلماً من 29 دولة وحضور عدد وافر من نجوم وصناع السينما.

وقالت إدارة المهرجان إن 14 من بين هذه الأفلام ستتنافس ضمن المسابقة الرسمية على جائزة النجمة الذهبية، من المغرب وتونس ومصر والسودان وبلغاريا وألمانيا والنمسا وصربيا والمكسيك والأرجنتين واليابان والصين. وتوقف المهرجان، الذي تأسس في 2001 العام الماضي لإعادة هيكلة الإدارة والاستعانة بكوادر جديدة من داخل المغرب وخارجه.

وتقام الدورة الجديدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى الثامن من ديسمبر. ويكرم المهرجان في دورته مجموعة من الوجوه السينمائية البارزة، منها الممثل الأميركي روبرت دي نيرو والممثلة الأميركية روبين رايت والمخرجة الفرنسية أنييس فاردا والمخرج المغربي الجيلالي فرحاتي.