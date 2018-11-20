امرأة تثير دهشة الركاب بثعلبها الحي

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

أثارت امرأة كانت تنتظر قطار الأنفاق في موسكو مع ثعلب يجلس على كتفها، دهشة الركاب.

ووفقاً لموقع «أوديتي سنترال» فقد انتشر في الوسائط الاجتماعية مقطع فيديو لامرأة شقراء لم يكشف عن اسمها وهي تضع ثعلبا على كتفها كحيوان أليف.

وتم تحميل الفيديو على انستغرام بواسطة مدربة لياقة بدنية روسية. وتظهر اللقطات امرأة شابة تحمل ثعلباً بالغاً على كتفها، وتنتظر القطار في محطة مترو أنفاق في موسكو.

ولا يبدو الحيوان مبالياً حيال الركاب وسائقي قطار الأنفاق الآخرين الذين كانوا يحدقون به، مما يشير إلى أن هذه ليست أول رحلة له بالقطار. وعندما فتحت أبواب القطار، تحركت المرأة في الداخل بينما حاولت إبقاء ظهرها مستقيماً للحفاظ على توازن الثعلب.

واتهم بعض مستخدمي وسائل التواصل مالكة الثعلب بتعريض الركاب الآخرين للخطر من خلال عدم وضع كمامة على الحيوان، لكن بعضهم الآخر أشاد بالمرأة لتعرفها على طريقة لارتداء الفرو الطبيعي دون الإضرار بالحيوانات.