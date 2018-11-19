خالد عبدالرحمن يطمئن جمهوره

المصدر: البيان الالكتروني

طمأن الفنّان السعودي خالد عبد الرحمن جمهوره عبر مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر، وذلك ليحسم الجدل حول إشاعة وفاته التي انتشرت خلال الفترة الماضية، وأكد لجميع محبيه أنه في تمام الصحة والعافية وانتقد الشخص المسؤول عن نشر تلك الأخبار الكاذبة.

وعلق الفنّان خالد عبد الرحمن قائلا: "السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أسعد الله اوقاتكم بكل خير _ أحبابي وجمهوري ومتابعيني الاعزاء ابشركم أنا بخير دعواتي لكم بالتوفيق".

وكان الفنان السعودي الشهير خالد عبد الرحمن أشعل ، موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " بتغريدة يطلب فيها من جمهوره الدعاء له في مرضه .

وأعلن عبدالرحمن إصابته بمرض الحزام الناري، طالبا من المتابعين الدعاء له بالشفاء.

ويعد الحزام الناري أو الهربس العصبي أو النطاقي هو التهاب حاد في العصب وسطح الجلد المحيط له بسبب فيروس "الحماق النطاقي".

يصيب هذا الفيروس وهو نفس الفيروس المسبب لمرض جدري الماء بالعادة عصباً واحداً على جانب واحد من الجسم، وتظهر الأعراض في منطقة الجلد التي يغذيها هذا العصب على هيئة حويصلات حمراء اللون كالنار تشكل ما يشبه الحزام الفاصل بين الجزء المصاب وباقي الجسم لذا يعرف هذا المرض بالحزام الناري.

وعند الإصابة للمرة الأولى بمرض جدري الماء يظل الفيروس المسبب للمرض في العقد العصبية لمدة سنوات، ولا يمكن الإصابة بالحزام الناري دون الإصابة الأولية بجدري الماء.

وتبدأ علامات المرض بالظهور تدريجياً بدايةً بألم حاد ووخز وحكة على جزء معين من الجسم ويبدأ ظهور الطفح بعد يوم إلى خمسة أيام تقريبا من بداية الشعور بالألم.

وتتشابه البقع الحمراء التي تظهر على الجزء المصاب مع شكل جدري الماء وتتطور لتصبح بثوراً مملوءة بسائل تثير الحكة. وفي الحالات التي تعاني من ضعف المناعة يكون الطفح الجلدي أكثر اتساعاً ويغطي مناطق أوسع من الجلد.

ويؤثر الطفح الجلدي الذي يسببه مرض الحزام الناري في بعض الحالات على الوجه والعينين والفم والأذنين وفي حالة إصابة عصب العين بالفيروس يتسبب المرض بخسارة مؤقتة أو دائمة للرؤية.

قد يستمر المرض لمدة تصل إلى شهر وتصاحب المرض أعراض أخرى مثل ارتفاع درجات الحرارة وصداع بالرأس وتورم بالغدد اللمفاوية وشعور بالغثيان.

وفي حالات نادرة يكون هذا المرض سبباً في الالتهاب الرئوي أو التهاب الدماغ أو الموت، وفي حال لم يتم علاج البثور بشكل صحيح فيسبب هذا التهابات الجلد البكتيرية.

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