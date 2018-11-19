رحيل محمود أبوالوفا الصعيدي أحد أشهر المقرئين في مصر

المصدر: البيان الالكتروني

توفي صباح اليوم الاثنين قارئ القرآن المصري الشهير، محمود أبو الوفا الصعيدي، عن عمر ناهز 64 عاما، وذلك بعد عودته من أداء مناسك العمرة.

وولد الشيخ الصعيدي، عام 1954 بقرية "كلح الجبل" بمحافظة أسوان بصعيد مصر.

وبدأت رحلته مع قراءة القرآن قبل سن الرابعة على يد والدته التي اشتهرت بتعليم أولادها القرآن الكريم، إذ كان والدها من كبار علماء الدين في القرية.

وبعدها التحق الصعيدي بكتّاب القرية، ثم انتقل من أسوان للعمل في القاهرة، ليتعلم القراءات وعلوم القرآن فى الأزهر.

ويعد الشيخ محمود الصعيدي من أشهر المقرئين في مصر والعالم، وكان يمتاز بصوت قوي وجميل يجذب الأسماع.