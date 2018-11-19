«زايد للكتاب» تعلن قائمة الفنون والدراسات النقدية الطويلة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب أمس، القائمة الطويلة لفرع «الفنون والدراسات النقدية» في دورتها 13، حيث اشتملت على 9 أعمال من أصل 151 مشاركة، جاءت أغلبها من تونس، ومصر، والمغرب ولبنان.

القائمة

تضم القائمة الطويلة لفرع «الفنون والدراسات النقدية» كلاً من؛ كتاب «الخطاب ثلاثي الأبعاد دراسات في الأدب العربي المعاصر» للباحث د. سمر الديوب، من إصدارات دائرة الثقافة الشارقة 2017، وكتاب «النظرية السيميائية من العلامة إلى الخطاب» للباحث أ. د. أحمد يوسف، من إصدارات جامعة الملك سعود 2018، وكتاب «صناعة النقود بأفريقية خلال العهد الزيري: معطيات جديدة من خلال دراسة كنزين محفوظين بالمتحف الوطني للفن الإسلامي برقادة» للباحث محمد الغضبان، من إصدارات مجمع الأطرش لنشر وتوزيع الكتاب المختص 2018، وكتاب «النقد الحضاري للخطاب: تحوّلات السؤال النقدي من المقتضى اللغوي إلى الرهان الحضاري» للأكاديمي أ.د. عبد الفتاح أحمد يوسف من إصدارات الروافد الثقافية/‏ ابن النديم 2017، وكتاب «الشعر العربي الحديث: قصيدة النثر» للباحث د. شربل داغر من إصدارات منتدى المعارف 2018، وكتاب «أولاد حارتنا: سيرة الرواية المحرمة» للباحث محمد شعير من إصدارات دار العين للنشر 2018، وكتاب «الخطاب والمعرفة: الرحلة من منظور السرديات الأنثروبولوجية» للباحث إبراهيم الحجري من إصدارات المركز الثقافي العربي 2016، وكتاب «الخطاب النقدي التراث والتأويل» للباحث د. محمد عبد الباسط عيد من إصدارات مؤسسة الانتشار العربي 2017، وكتاب «كتابة القتل في الأدب العربي القديم» للباحثة د. آمنة الرميلي الوسلاتي، من إصدارات دار زينب للنشر والتوزيع 2018.

يذكر أنه تم الإعلان عن القائمة الطويلة لفرع أدب الطفل خلال الأسبوع الماضي، وسيتم الإعلان عن بقية الفروع خلال الأسابيع المقبلة.