إعلان الفائزين بمسابقة «النص المسرحي الموجه للأطفال»

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

أعلنت الهيئة العربية للمسرح أسماء الفائزين بالمراتب 3 الأولى في مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للأطفال 2018.

وبينما شكرت الهيئة العربية للمسرح كل المتسابقين، وهنأتهم على منجزاتهم وإبداعهم، دعت الشباب إلى الاستمرار بدورهم الإبداعي والتنويري، حيث يكتسب الإبداع المسرحي أهمية خاصة في هذه ظروف تستوجب عدم تهميش المبدعين.

وهنأت الهيئة الفائزين بالمراتب الثلاث الأولى، وهم: الجزائري يوسف بعلوج عن نص «قمقم مارد الكتب»، الذي نال المرتبة الأولى. وفي المرتبة الثانية حل المغربي هشام ديوان عن نصه «إبر ليست للتطريز». بينما اقتسم نصان المركز الثالث وهما محمد كسبر من مصر «مندور والقلم المسحور» وكنزة مباركي من الجزائر «مدينة النانو».