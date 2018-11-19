«عيال زايد».. أوبريت يحتفي بحب الوطن

المصدر: Ⅶ الشارقة ـ غسان خروب

في حب الوطن، تعودت الفنانة الإماراتية شوق أن تخط قصائد أغنياتها، حيث تختار كلماتها بعناية متقنة، علّها توفي البلاد حقها، وترد شيئاً من جميلها إلى أبناء الوطن، وبرغم انشغالاتها، ظلّ الوطن على رأس أجندتها، في كل مرة تجد له وقتاً لتكتب ولتغني له، بصوت شجي، ينساب منه الحنان شلالاً مفعماً بالحب والإخلاص.

خطوات شوق لم تكن لتكتمل من دون أن تقدم شيئاً لوطنها الإمارات، حيث تعكف على وضع لمساتها الأخيرة على أوبريت «عيال زايد» الذي تنوي من خلاله تكريم الإمارات، والآباء المؤسسين الذين اجتمعوا يوماً في عُمق الصحراء لوضع اللبنة الأولى لتشييد دولة، صارت في غضون سنواتها الـ47 تنافس على المراكز الأولى في كل شيء.

شوق ووفق ما قالته لـ«البيان» فإن الأوبريت يعد هديتها للإمارات في يومها الوطني، وإنه سيكون عرضاً استعراضياً يجمع بين التمثيل والغناء، وقالت: «فيه نفتح المجال أمام الشباب ليعبروا عن حبهم للوطن الذي يتفيؤون ظله»، مبينةً أن الأوبريت يحظى بدعم الجميع، وأن العمل يجري على قدمٍ وساق لإنجازه في الوقت المطلوب.

رسائل

بصوتٍ جميل، تُلقي شوق بعضاً من كلمات الأوبريت على مسامعنا، مُعبّرةٍ في الوقت نفسه عن ثقتها بنجاح العمل، الذي اتخذ من الألحان الحماسية التي تفيض فرحاً إيقاعاً له.

وتقول شوق: «فكرة الأوبريت وكلماته من بنات أفكاري، وأعكف على إنجازه منذ فترة، حيث نتطلع من خلاله إلى الاحتفاء بمسيرة الإمارات، وسيرة الوالد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه مؤسسي الاتحاد، الذي يعني لنا الكثير، وأعتقد أن هذا أقل ما يمكن لنا أن نقدمه لإماراتنا في يومها الوطني، حيث نتطلع من خلاله إلى جمع كل عيال زايد فيه، ليتمكنوا من تقديم رسائلهم وأمنياتهم للوطن في هذا اليوم».

تُشير شوق إلى أن الأوبريت الجديد، يتناول في فكرته الأساسية يوم الاتحاد، وكيف تمكن المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان، طيّب الله ثراه من جمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.

وقالت: «الأوبريت سيكون جامعاً بين الغناء والتمثيل، بحيث نُقدّم خلاله لوحات استعراضية عديدة، نظهر فيها كيف بدأت الإمارات والمراحل التي مرت بها، وإلى أين وصلت في الوقت الحالي، والمكانة التي باتت تحظى بها بين دول العالم، وذلك بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، الذين علّمونا ألا نرضى بغير المركز الأول».

واقع

في أوبريت «عيال زايد» يشارك ثُلّة من الفنانين المعروفين بجمال أصواتهم، وحضورهم الجماهيري.

وقالت: «حتى الآن تمكنا من استقطاب عدد كبير من الفنانين المعروفين، مثل الفنان عيسى الوعد، والممثلة والمغنية هيا القايدي، والفنان عادل الرئيسي، وعلي قمري، وعمر المازمي، وماجد البلوشي، وغيرهم».

وواصلت: «قائمة المشاركين في الأوبريت طويلة، ونحن نتطلع إلى أن يكون العمل مصنوعاً بأيدي الشباب أنفسهم وبهمتهم العالية»، ونوهت إلى أن عدداً كبيراً منهم يمتلكون مواهب مميزة سواء على مستوى الصوت أو التلحين.

وقالت: «الجمالية التي تكمن في هذا الأوبريت أنه عبارة عن عمل مشترك، الكل فيه يقدم فكرة وسرعان ما تتحول إلى واقع، وحالياً نحن نعمل مع أكثر من ملحن، من أجل وضع اللمسات النهائية للشكل العام للأوبريت، ولذلك أعتقد أن هذا أقل ما يمكن أن نقدمه لوطننا الغالي».

وأردفت شوق بالقول: «المشاركات في الأوبريت لن تكون قاصرة فقط على الشباب، وإنما يوجد لدينا مجموعة من الأطفال أيضاً، حيث لكل واحد منهم دوره الخاص في العرض، الذي سيتم تقديمه في أحد مسارح إمارة الشارقة، على أن ننطلق منها نحو بقية إمارات الدولة». ونوهت إلى أنه قد يتم تصوير الأوبريت بطريقة «فيديو كليب»، حتى يتم بثه على القنوات التلفزيونية لاحقاً.