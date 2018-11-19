عُمان تنثر أنغامها في «سيتي ووك»

المصدر: Ⅶدبي - ناهد النقبي

تصدح أنغام بيانو العازفة العُمانية زهراء محمد آل يوسف، وعازفة الكمان طاهرة جمال البلوشي، بألحان الموسيقي العُمانية الكلاسيكية، في مسرح مدينة «سيتي ووك» مساء الأربعاء المقبل، في ثاني محطات الحملة الوطنية العُمانية بمدينة دبي، التي تأتي تزامناً مع احتفالات سلطنة عُمان بيومها الوطني.

وتأتي الحملة الفريدة من نوعها على المستوى الخليجي، تحت شعار «أنغام عُمانية تجوب دول مجلس التعاون الخليجي، بمناسبة العيد الوطني 48»، وإضافة إلى الدلالة الفنية لهذه التجربة، التي تجسد التعامل المنفتح والخلاق مع تراثنا الموسيقي الأصيل، تحمل دلالة رمزية واضحة، بحكم تزامنها مع العيد الوطني لسلطنة عُمان، وتشكل لحظة احتفالية قوية لتقاسم مشاعر الفرح بين الشعوب الخليجية، تعزيزاً للعلاقات الأخوية بينهم، كما أكد المشرف العام على المبادرة محمد جعبوب.

علاقات استثنائية

وأبرز محمد جعبوب، أن هذه الاحتفالية تعكس الطابع الاستثنائي والمتميز للعلاقات العُمانية الإماراتية، على هدى التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه السلطان قابوس بن سعيد، وحرصهما على ترسيخ الوشائج والصلات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، في إطار من الاحترام والتقدير المتبادل، والمنفعة المشتركة. منوهاً بأن هذه التجربة الثقافية، التي تندرج في سياق توظيف العامل الثقافي لتعزيز أواصر التقارب والمحبة بين الأشقاء، وتنطلق في ثلاث مدن خليجية.

رعاية

وأشار إلى أن هذا المشروع الوطني، الذي حظي برعاية كبرى الشركات العُمانية الخاصة، يعتبر الأول من نوعه، ويتمثل في العزف الحي والمباشر للموسيقى العمانية، على أنغام شرقية وغربية، في نطاق أوسع من حدود السلطنة، فالفن يتحدى آفاق الحدود والأرقام، وكل ما قد يعيق طريقه، في سبيل تحقيق الهدف الأسمى منه، وهو نشر السلام والتوعية، بأن الموسيقى بالتحديد، هي أقوى سلاح في تعزيز دبلوماسية القوة الناعمة بين الدول.

الجدير ذكره، أن عازفة البيانو زهراء آل يوسف، تُعد أول عُمانية تخوض مجال العزف الحي على البيانو في المناسبات والحفلات، وقامت بإحياء العديد من حفلات الزفاف العُمانية والدولية، وتقول إنها لا تمتلك أي شهادات في مجال الموسيقى، بل تعلمتها بنفسها، كونها تمتلك أذناً موسيقية، تمكنها من عزف أي مقطوعة بمجرد الاستماع إليها.

فيما بدأت طاهرة جمال عازفة الكمان، في تعلم الموسيقى منذ كان عمرها 10 سنوات، وأكملت مسيرتها بدراسة الموسيقى لمدة 4 سنوات، ومن ثم التحقت بالفرقة السلطانية للموسيقى. ولها عدّة مشاركات محلية وعربية وأوروبية.