«عرس زمن أول» فعالية تراثية في العين

المصدر: Ⅶ العين - جميلة إسماعيل

أقامت مدرسة القهوة والسنع التابعة لمركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي بمقرها في منطقة العين فعالية تراثية بعنوان «عرس زمن أول» انطلاقاً من توجيهات رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، والداعية إلى ترسيخ قيم المواطنة وترسيخ تراث الأجداد الأصيل في أذهان الأجيال من خلال التعرف على موروثات دولة الإمارات والغنية بلوحات شعبية وتراثية تحمل قيما لما مارسوه من حياة يومية، وما واجهوه من تحديات عظيمة. وتم تنظيم الفعالية بالمشاركة مع فريق سفراء الخير التطوعي نظريا وعمليا، حيث تم تقديم عرض لكيفيه العرس الإماراتي قديما من خلال عرض شامل للزهبة والمكسار أيام العرس والحنة وعقد القران.