وفد جمعية التراث العمراني يزور الرياض

المصدر: دبي - البيان

نظمت جمعية التراث العمراني، رحلتها 41 إلى مدينة الرياض في السعودية. شارك في الرحلة 13 عضواً من أعضاء الجمعية، برئاسة المهندس رشاد محمد بوخش رئيس الجمعية، وتضمنت الرحلة زيارة الهيئة العليا للسياحة والتراث الوطني في المملكة، وإلقاء محاضرة عن التراث العمراني في الإمارات، وتبادل الرؤى والأفكار، كما تمت زيارة المتحف الوطني السعودي، ودارة الملك عبد العزيز، وقصر المربعة، وقصر «المصمك»، والسوق القديم. وفي اليوم الثاني، زار الوفد قرية شقراء التاريخية، وتم أيضاً زيارة قرية أشيقر التراثية.

وفي اليوم الأخير، أتم الوفد زيارة لمدينة الدرعية التاريخية، ومنطقة البجيري، ومتحف الحمدان التراثي. وذكر المهندس رشاد بوخش، أن هذه الرحلات الثقافية التراثية، تأتي ضمن خطط الجمعية للاطلاع على التجارب المماثلة في الحفاظ على التراث العمراني وإحيائه وتأهيله.