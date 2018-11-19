«درة الأزمان 2» في ندوة الثقافة الأربعاء

المصدر: دبي - وام

تنظم كل من وزارة تطوير البنية التحتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية؛ حفل الملحمة الوطنية الغنائية «درة الأزمان 2» التي ستقام مساء يوم الأربعاء المقبل في ندوة الثقافة والعلوم بدبي للعام الثاني على التوالي.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية تزامناً مع اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات، ومئوية المغفور له الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

ويحيي الحفل خمسة من فناني الوطن العربي والإمارات وهم: اللبنانية جاهدة وهبة، والسعودي أكرم المطر، والإماراتيون عبدالله سالم وعبدالله الشحي والمهندس عبدالله آل علي والذين سيتغنون في حب الوطن والقيادة ويشدون بكلمات ملؤها العز والفخر صاغها معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية «شاعر البلاد».