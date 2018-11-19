جاستن بيبر يؤكد زواجه بعارضة أزياء

المصدر: Ⅶ لوس أنجليس - رويترز

أكد مغني البوب جاستن بيبر، زواجه بعارضة الأزياء هايلي بالدوين، بعد مرور شهرين على تقارير بأنهما حصلا على تصريح بالزواج.

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ونشر بيبر على حسابه في موقع إنستغرام، صورة له مع بالدوين وهي تمسك بيده، وعلق عليها قائلاً: «زوجتي رائعة».

كانت تقارير قد أشارت هذا الصيف إلى خطبة المغني الكندي بيبر وبالدوين (21 عاماً) وهي ابنة الممثل ستيفن بالدوين. وفي سبتمبر ذكرت وسائل إعلام أنهما حصلا على تصريح بالزواج في الولايات المتحدة.

وغيرت بالدوين اسمها على حساب إنستغرام إلى هايلي بيبر.

وبيبر (24 عاماً) هو ثاني مغنٍ يصل عدد متابعيه على تويتر إلى 100 مليون بعد المغنية كاتي بيري. وتعد أسطواناته من بين الأكثر مبيعاً بين أشهر المغنين في العالم.

ويحرص الملايين على متابعة الحياة العاطفية لبيبر الذي ظل يواعد مغنية البوب سيلينا جوميز لسنوات.