إسدال الستار على النسخة 9 من «الشارقة للطوابع البريدية»

المصدر: Ⅶ الشارقة - وام

اختتمت أمس، فعاليات النسخة 9 من معرض الشارقة للطوابع البريدية، الذي نظمته جمعية الإمارات لهواة الطوابع، خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر الجاري في مركز «ميغا مول» بالشارقة.

وأسهم احتفاء المعرض بعام زايد في تحقيق نجاح إضافي لهذه النسخة، بعد أن تضمنت عرض مجموعة من الطوابع القديمة والنادرة، التي تبرز إنجازات الوالد المؤسس «طيب الله ثراه»، وتسجل أبرز المحطات في تاريخ حياته الحافلة بالعطاء.

وتضمن المعرض تنظيم العديد من المزادات العلنية، من أبرزها المزاد الذي نظمته جمعية الإمارات لهواة الطوابع في اليوم الثاني، وحضره أكثر من 55 مشاركاً من دول مجلس التعاون، واشتمل على 120 قطعة ومجموعة من الطوابع والعملات، وغيرها من المقتنيات، ومن بينها مجموعة كاملة من أول طابع إماراتي عادي مسحوب من التداول عام 1973، وطابع نادر من أم القيوين، وأطقم عملات مقيّمة وأخرى نادرة، وبلغت القيمة الإجمالية لمبيعات المزاد أكثر من 100 ألف درهم، وتم بيع نحو 70% من المعروضات.