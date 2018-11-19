«الأقصر للشعر العربي» يختتم فعاليات دورته 3

المصدر: Ⅶ الأقصر- البيان

اختتمت مساء أول من أمس، فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي بدورته 3، بحضور عبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، ومحمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، ومحمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة، وحسين القباحي مدير بيت الشعر في الأقصر، وجمهور من محبي الشعر ورجال الإعلام.

بدأت فعاليات اليوم 3 بجلسة نقدية بعنوان «إبداعات شباب بيت الشعر»، شارك فيها د.تامر فايز، ود.حسام المغربي، ود.حسام جايل، ود.مدحت صفوت، وهويدا صالح، وأدارها د. محمد أبو الفضل بدران، تلتها جلسة شعرية بعنوان «شعراء البوادي المصرية»، حيث ألقى شعراء من سيناء ومطروح والفيوم نماذج من أشعارهم.

بعدها أقيمت بالمسرح المكشوف بساحة معبد الأقصر أمسية شعرية بمشاركة الشعراء النوبي عبدالراضي، وجمال الشيمي، وعزّت الطيري، وقمر صبري الجاسم، ومحمد جاد المولى، ويوسف عابد، وأدارها الشاعر أحمد جمال مدني، تلاها عرض تراثي لفرقة الأقصر للفنون الشعبية.